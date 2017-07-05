Росія хоче повернути конфісковані Обамою "шпигунські маєтки" у США - The Times

Російська Федерація намагається повернути два будинки у США, які використовувались для шпигунства, пише The Times.

Видання пише, що це питання Путін порушить на зустрічі із Трампом. Мова йде про два «шпигунські маєтки» - Norwich House на Лонг-Айленд, площею у 14 акрів та будинок у грузинському стилі у Меріленді на річці Корсика.

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Зазначається, що Барак Обама минулого року конфіскував маєтки, які як пише видання, російські дипломати використовували для відпочинку та розваг.

Однак, адміністрація Обами зазначила, що тоді маєтки "використовувалися російським персоналом для цілей, пов'язаних з розвідкою".

Як повідомляв УНІАН раніше, перша зустріч президентів США і РФ відбудеться 7 липня в Гамбурзі зна полях саміту «Великої двадцятки».

3 липня в Кремлі напередодні зустрічі Трампа і Путіна заявили: «Очікується, що президенти детально обговорять стан і перспективи розвитку двосторонніх зв'язків. За останні кілька років вони серйозно погіршилися. Білий дім з березня 2014 року суттєво обмежив діалог і проголосив курс на «системне стримування» Росії. В рамках його реалізації американська сторона зробила серію недружніх кроків у різних галузях. Ключова роль у тиску на Росію відводиться санкціям. З російського боку вжито відповідних заходів - як дзеркальних, так і асиметричних».

При цьому в Кремлі відзначили, що країни здатні багато що зробити разом для врегулювання «регіональних криз - української, палестино-ізраїльської, єменської, лівійської, афганського тощо».