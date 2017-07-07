У Нью-Йорку зійшов з рейок потяг із пасажирами (відео)

У Нью-Йорку пасажирський потяг зійшов із рейок. Це сталося на Пенсільванському вокзалі. Про це пише телеканал CBS New York, з посиланням на повідомлення пожежної служби міста.

"Інформація про подію надійшла рятувальникам після 21:00 за місцевим часом. У транспортній компанії NJ TRANSIT повідомили, що поїзд №3276 зійшов з рейок в тунелі річки Гудзон, наближаючись до Пенсільванського вокзалу о 21:10 6 липня за місцевим часом (4:10 7 липня за Києвом) ", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за повідомленням телеканалу, у потягу перебували 180 пасажирів та членів екіпажу.

Як повідомляв УНІАН раніше, у США пасажирський літак зіткнувся з невеликою вантажною машиною в суботу після приземлення. Інцидент стався в аеропорту Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія). Постраждали шість осіб.