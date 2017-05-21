У США пасажирський літак зіткнувся із вантажівкою, є постраждалі

У США пасажирський літак зіткнувся з невеликою вантажною машиною в суботу після приземлення. Про це пише ТАСС із посиланням на заяву служби пожежної охорони міста.

Інцидент стався в аеропорту Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія). Постраждали шість осіб.

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Вантажівка після зіткнення перекинулась. Один з потерпілих знаходиться у важкому стані.

Як повідомляв УНІАН раніше, реактивний пасажирський літак Learjet 35 зазнав аварії в штаті Нью-Джерсі під час заходу на посадку в аеропорт, в результаті чого загинули щонайменше двоє членів екіпажу.