У США пасажирський літак зіткнувся із вантажівкою, є постраждалі
02:34, 21 травня 2017Світ
861 0
Вантажівка після зіткнення перекинулась.
Ілюстрація / REUTERS
У США пасажирський літак зіткнувся з невеликою вантажною машиною в суботу після приземлення. Про це пише ТАСС із посиланням на заяву служби пожежної охорони міста.
Інцидент стався в аеропорту Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія). Постраждали шість осіб.
Читайте такожРосія назвала "привітанням" зближення свого винищувача з літаком США над Чорним морем
Вантажівка після зіткнення перекинулась. Один з потерпілих знаходиться у важкому стані.
Як повідомляв УНІАН раніше, реактивний пасажирський літак Learjet 35 зазнав аварії в штаті Нью-Джерсі під час заходу на посадку в аеропорт, в результаті чого загинули щонайменше двоє членів екіпажу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter