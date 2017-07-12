Спецпрокурор США по Росії вивчить листування сина Трампа

Спецпрокурор США по Росії Роберт Мюллер в рамках розслідування про можливе втручання Москви у президентські вибори в США вивчить електронну переписку сина американського президента, Дональда Трампа-молодшого, з музичним агентом Робом Голдстоуном, в якій йде мова про намір отримати компромат на Хілларі Клінтон - суперницю Трампа на виборах.

Про це в середу, 12 липня, повідомляє телекомпанія CNN з посиланням на інформоване джерело, передає DW.com.

Незадовго до цього Трамп-молодший оприлюднив свою переписку, з якої випливає, що влітку 2016 року він погодився зустрітися з людиною, що була прийнята ним за "російського адвоката, пов'язаного з Кремлем", після того як він отримав електронне повідомлення з пропозицією надати йому інформацію дуже високого рівня і секретного характеру", компрометуючу кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

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В одному з електронних повідомлень від Голдстоуна говориться, що ця інформація є частиною "російської програми підтримки Трампа". Однак адвокат Наталія Весельницька, про яку йде мова, заперечує, що коли-небудь діяла від імені уряду РФ. Подробиці контактів між Трампом-молодшим, Голдстоуном і Весельницькою до недавнього часу були невідомі федеральним слідчим, повідомили CNN три чиновника, знайомі з ходом розслідування.

В рамках розслідування ролі Росії в перемозі на виборах Дональда Трампа ФБР вивчало деякі угоди Трампа-молодшого ще до того, як стало відомо про його зустрічі з Весельницькою, але тепер спецпрокурор Мюллер в рамках власного розслідування вивчить електронну переписку сина президента і обставини його зустрічі з російським адвокатом.