США: поліцію в Афганістані буде значно посилено

Спеціальний посол США в Пакистані і Афганістані Річард Голбрук заявив, що США докладуть зусиль для "дуже серйозного" збільшення поліцейських сил в Афганістані, повідомляє Associated Press.

Збільшення чисельності афганської поліції, поряд з підвищенням рівня її тренованості і підготовки, стане одним з пріоритетів діяльності США в цій країні. Оновлена і посилена афганська поліція повинна допомогти США і їх союзникам концентруватися тільки на військових операціях і посилити натиск на ісламських бойовиків.

Р.Голбрук веде консультації з лідерами європейських країн щодо їх внеску в посилення афганської поліції.

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