В Ізраїлі відвернули великий теракт

Ізраїльські правоохоронні органи в суботу відвернули великий теракт у місті Хайфа, повідомляє газета "Гаарец"

Кілька вибухових пристроїв великої потужності, розповіли представники поліції, були закладені в автомобіль Subaru, припаркований біля торговельного центру. Відвідувачі та персонал ТЦ були евакуйовані. Бомби знешкодили, прибувши на місце події, фахівці-вибухотехніки.

Відповідальність за підготовку теракту взяла на себе маловідома організація "Бригади звільнення Галілеї".

Останній великий теракт у Хайфі стався в жовтні 2003 року, коли терористка-смертниця висадила ресторан "Максим". Тоді загинула 21 людина, 48 дістали поранення. Відповідальність за теракт узяв на себе "Ісламський джихад".

Лента.ру