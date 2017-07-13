Італія вимагає від правозахисників припинити допомагати перевізникам мігрантів

Уряд Італії, що прагне зупинити потік мігрантів до країни, розробив проект кодексу поведінки для неурядових організацій (НУО), які підбирають мігрантів у Середземному морі, передає Reuters.

Очікується, що в найближчі дні планується представити для приблизно дев'яти НУО проект кодексу, що складається з 11 пунктів, які регулярно розміщують свої рятувальні судна в міжнародних водах неподалік від узбережжя Лівії.

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Якщо якась із організацій відмовиться прийняти запропоновані умови, її плавзасобам можуть заборонити заходити в італійські порти, і вони змушені будуть висаджувати врятованих мігрантів в інших країнах.

Серед запропонованих нових вимог міститься заборона на дзвінки або світлові сигнали, які можуть сигналізувати торговцям людьми про те, що вони можуть виштовхувати човни з мігрантами від берега в море.

На човнах НУО також пропонується розміщувати правоохоронців, які будуть допомагати виявляти торговців людьми серед мігрантів. Також, НУО хочуть заборонити пересаджувати мігрантів на інші судна, залишивши їм можливість самостійно висаджувати мігрантів в портах.

Організації Amnesty International та Human Rights Watch, які одержали проект документу, підкреслили, що ці пропозиції можуть надати негативний вплив на місії НУО.

«Спроби обмежити пошукові та рятувальні операції НУО загрожують тисячам життів, обмежуючи доступ рятувальних суден у небезпечні води поблизу Лівії», - сказала старший директор Amnesty International Іверна МакГоуен.

За даними міністерства внутрішніх справ, станом на середу, в поточному році в Італію в'їхало 85 217 мігрантів, що на 8,9 відсотки більше порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Італії пригрозила заборонити іноземним судам висаджувати в італійських портах мігрантів з інших країн. Досить часто рятувальні судна, що беруть участь в операції, належать гуманітарним організаціям та ходять під прапором різних держав, зокрема Німеччини та Мальти. Але врятованих мігрантів висаджують в Італії.