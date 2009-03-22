ХАМАС похвалив «нову мову» Обами

Президент США Барак Обама використовує «нову мову» в питанні близькосхідного врегулювання і визнання ХАМАСу з боку світової спільноти – це справа часу. Про це в неділю заявив лідер руху ХАМАС Халед Машаль, передає Reuters.

«Нову мову» Обами Машаль назвав прелюдією до зміни політики США і ЄС в регіоні.

20 березня Барак Обама оприлюднив відеозвернення до народу і влади Ірану, в якому запропонував «перезавантаження» відносин з Іраном.

Газета.ру