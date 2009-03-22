ХАМАС похвалив «нову мову» Обами
18:47, 22 березня 2009Світ
1432 0
Прелюдія до зміни політики?
Президент США Барак Обама використовує «нову мову» в питанні близькосхідного врегулювання і визнання ХАМАСу з боку світової спільноти – це справа часу. Про це в неділю заявив лідер руху ХАМАС Халед Машаль, передає Reuters.
«Нову мову» Обами Машаль назвав прелюдією до зміни політики США і ЄС в регіоні.
20 березня Барак Обама оприлюднив відеозвернення до народу і влади Ірану, в якому запропонував «перезавантаження» відносин з Іраном.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter