Прем'єр Іраку: він би за Саддама черевики кидав

Прем`єр-міністр Іраку Нурі аль-Малікі заявив, що уряд країни не втручався в судовий процес над Мунтадаром Заїді - іракським журналістом, який жбурнув черевики в Джорджа Буша, і покарання йому було призначене відповідно до закону, передає Associated Press.

За словами Н.аль-Малікі, судовий процес над М.Заїді був справедливим, і журналіст мав одержати покарання, оскільки в його діях явно був склад злочину. Те, що зробила ця людина, є порушенням законів Іраку і конституції, сказав прем`єр, наголосивши, що під час правління Саддама Хусейна "за подібний злочин людину, що його скоїла, засудили б до 15 років ув’язнення або навіть до страти".

Місяць тому в Іраку відбувся судовий процес над Мунтадаром Заїді, журналістом, який кинув черевики в президента США Джорджа Буша. Журналіста засудили до трирічного ув’язнення.

Суд став мішенню для критики з боку опозиції і міжнародних спостерігачів. Він був дуже короткий і складався всього з двох нетривалих засідань, що дало привід звинуватити суддів в упередженості і в тому, що його результат вже був вирішений владою країни.

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