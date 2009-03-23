Через антикризову програму Обами Америка збанкрутує?

Про це заявив один з найбільш впливових американських сенаторів Джадд Грегг. Він звертає увагу на те, що програма передбачає виділення банкам і компаніям більше восьмисот мільярдів доларів як економічну допомогу, і це веде США до економічної катастрофи. За словами Грегга, в результаті цієї програми наступні покоління американців опиняться в країні, вартість життя в якій буде дуже дорогою.

Грегг також сказав, що не відчуває ніякого жалю через свою відмову зайняти пост міністра торгівлі в уряді Обами.

Тим часом, глава групи економічних радників при президентові США Крістіна Ромер, навпаки, упевнена в тому, що антикризові заходи Обами відновлять економіку країни протягом року. В результаті дій Обами ми бачитимемо ознаки того, що економіка знову зростає, сказала Ромер.

Эхо Москвы