Авіакатастрофа у США: більшість загиблих - діти

Під час катастрофи літака в американському штаті Монтана в неділю загинули 17 осіб, зокрема діти.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Федеральне управління авіації.

Літак розбився під час посадки, не долетівши до посадкової смуги трохи більш як 150 метрів. Уламки літака частково впали на розташований поряд цвинтар.

За даними телекомпанії CNN, більшість загиблих під час катастрофи - діти.

З тих, хто перебував на землі, ніхто не загинув, зазначив представник управління авіації.