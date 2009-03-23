Газпром повернувся до ідеї консорціуму

ВАТ «Газпром» вважає, що модернізацію української газотранспортної системи найкраще проводити в рамках міжнародного консорціуму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник голови правління ВАТ «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ.

«На нашу думку, потрібно продовжити роботу над створенням консорціуму», - сказав він.

Представник «Газпрому» зазначив, що на сьогодні консорціум вже зареєстрований, і по 50% його акцій належить «Газпрому» і НАК «Нафтогаз України».

При цьому В.ГОЛУБЄВ зазначив, що до консорціуму могли б приєднатися і європейські компанії, зокрема, італійські або німецькі.