Газпром повернувся до ідеї консорціуму
21:19, 23 березня 2009Світ
2405 0
По 50% Газпромові і Нафтогазу
ВАТ «Газпром» вважає, що модернізацію української газотранспортної системи найкраще проводити в рамках міжнародного консорціуму.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник голови правління ВАТ «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ.
«На нашу думку, потрібно продовжити роботу над створенням консорціуму», - сказав він.
Представник «Газпрому» зазначив, що на сьогодні консорціум вже зареєстрований, і по 50% його акцій належить «Газпрому» і НАК «Нафтогаз України».
При цьому В.ГОЛУБЄВ зазначив, що до консорціуму могли б приєднатися і європейські компанії, зокрема, італійські або німецькі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter