Російський адвокат готова свідчити у Конгресі США щодо зустрічі із сином Трампа

Російський юрист, яка зустрічалася з Дональдом Трампом-молодшим після того, як його батько став кандидатом у президенти США від Республіканської партії у 2016 році, заявила, що готова свідчити у Конгресі, щоб розвіяти те, що вона називає "масовою істерією" про зустріч.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Я готова прояснити ситуацію, що стоїть за цією масовою істерією, - але тільки через юристів чи свідчення у Сенаті", - заявила напередодні Весельницька в інтерв'ю російському телеканалу RT, який підтримує Кремль.

Російські чиновники неодноразово заперечували звинувачення США в тому, що Москва втрутилася в президентську кампанію для допомоги Трампу перемогти на виборах.

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Старший син президента Дональда Трампа погодився в минулому році зустрітися з Наталією Весельницькою, представлену йому адвокатом від російського уряду, яка може мати компрометуючу інформацію про іншого кандидата від демократів Гілларі Клінтон, згідно з листами, оприлюдненими самим Дональдом Трампом-молодшим.

Веселицька раніше сказала, що вона приватний адвокат і ніколи не отримувала компромат на Клінтон, і що вона не має ніяких зв'язків із Кремлем.