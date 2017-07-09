Прем'єр Іраку оголосив про звільнення Мосула

Прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді привітав іракські війська з звільненням другого за величиною іракського міста Мосул від бойовиків угруповання "Ісламська держава", пише Російська служба ВВС.

"Головнокомандувач збройними силами Хайдер аль-Абаді прибув у визволене місто Мосул і привітав героїчних бійців і іракський народ з великою перемогою", - йдеться в заяві офіційного представника прем'єр-міністра.

Битва за місто велася з 17 жовтня 2016 року.

Читайте такожУ Мосулі залишилися близько 300 бойовиків "Ісламської держави"

Бойовики ІД захопили Мосул в червні 2014 року. Після цього джихадисти взяли під контроль велику територію Іраку і Сирії, на якій було оголошено так званий халіфат.

Але в останні десять місяців ІД була змушена відступати під натиском іракських урядових військ.

У боях брали участь бійці курдської пешмерга, шиїтські ополченці і сунітські арабські загони.

Наступ підтримувався авіацією і військовими радниками міжнародної коаліції, очолюваної США.

До самого останнього моменту бойовики ІД чинили впертий опір іракським військам, які зазнавали серйозних втрат при наступі на місто. При взятті Мосула загинуло багато мирних жителів.

Близько мільйона людей були змушені покинути свої будинки. Багато районів міста перетворені в руїни.

Читайте такожТерористи знищили головну мечеть Мосула

Взяття іракською армією Мосула - серйозний удар по угрупованню, яке намагається створити якусь подобу держави - утримувати під своїм контролем певну територію і підтримувати на ній розгалужений адміністративний апарат.

Але це не означає, що "Ісламська держава", заборонена у ряді країн, більше не представляє небезпеки.