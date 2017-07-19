Мадонна зірвала аукціон через продаж прощального любовного листа Тупака Шакура

Суд району Манхеттен у Нью-Йорку постановив скасувати на вимогу співачки Мадонни продаж з аукціону її особистих речей, зокрема, адресоване їй любовне послання від репера Тупака Шакура, повідомляє в середу агентство Associated Press.

Згідно з рішенням суду, з торгів аукціонного дому Gotta Have It! будуть зняті 22 предмета особистого користування Мадонни. Крім особистих листів, на аукціон були виставлені нижня білизна, фотографії і навіть гребінець з волоссям співачки.

Напередодні знаменитість за прискореною процедурою подала позов проти аукціонного будинку.

"Той факт, що я стала знаменитістю завдяки успішній кар'єрі, не позбавляє мене права на недоторканність приватного життя, це стосується, зокрема, моїх дуже особистих речей", - заявила вона.

За її словами, вона дізналася про аукціон через ЗМІ і "шокована" цим аукціоном, так як виставлення на торги таких речей "виходить за рамки пристойності".

Відзначається, що лоти були виставлені на аукціон нью-йоркським агентом з продажу Дарлін Лутц, яка, за словами Мадонни, раніше була її близькою подругою.

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"Здається очевидним, що Лутц зрадила мою довіру обурливою спробою заволодіти моїми особистими речами, в той час як я про це нічого не знала, а тепер вона намагається отримати вигоду від виставлення на аукціон моїх особистих речей", - додала співачка.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у США на аукціон виставлено лист знаменитого покійного репера Тупака Шакура, який він написав у в'язниці американській поп-співачці Мадонні.