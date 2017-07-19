Курди назвали кількість загиблих мирних жителів Мосула: не менше 40 тисяч

В ході битви за іракське місто Мосул загинули понад 40 тисяч мирних жителів. Про це з посиланням на доповідь курдської розвідки повідомив в інтерв'ю The Independent Хошиар Зебарі, колишній міністр економіки та закордонних справ Іраку.

За даними курдів, до смерті невинних людей привів шквальний вогонь наземних частин іракської армії, авіаудари очолюваної США коаліції і дії терористів організації «Ісламська держава», які утримували місто.

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Як вказує Зебарі, до найбільших жертв і руйнувань призвели масштабні артобстріли з боку урядових частин. Видання зазначає, що оцінка курдської розвідки значно перевищує показники, про які йшлося раніше, — інші групи оцінювали ефекти від авіаударів, в той час як джерела Зебарі спробували оцінити загальну картину.

Наземна військова операція по звільненню Мосула розпочалася 17 жовтня 2016 року. У ній брали участь підрозділи регулярної армії Іраку, загони курдського ополчення і формування добровольців. Міжнародна коаліція на чолі з США надавала повітряну та артилерійську підтримку. Друга фаза операції по визволенню західної частини міста велася з лютого. 9 липня було оголошено, що Мосул очищений від терористів.