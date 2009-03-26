Північнокорейську ракету встановили на стартову платформу

Фахівці Північної Кореї встановили балістичну ракету на стартову платформу. Біля платформи фіксується рух, який може свідчити про підготовку до пуску, передає Reuters з посиланням на анонімне інформоване джерело. "Цілком можливо, що йдеться про підготовку до старту, проте точні терміни наразі визначити складно", - заявило джерело.

Керівництво Північної Кореї заявляє, що веде підготовку до запуску звичайного супутника, який повинен стати частиною національної космічної програми. У Вашингтоні, Токіо і Сеулі, проте, побоюються, що Пхеньян приховує свої справжні плани.

Раніше уряд КНДР заявляв, що почне бойові дії проти США, Японії і Південної Кореї у разі знищення або спроби перехоплення її супутника, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Як наголошувалося в повідомленні штабу північнокорейських збройних сил, відповіддю на будь-яку спробу перехоплення супутника, який, за офіційною версією, запускається виключно в мирних цілях, стане повномасштабне використання всіх військових сил і засобів КНДР.