У Лос-Анджелесі гелікоптер упав на вулицю

Вертоліт Robinson R44 впав на вулицю Сан-Фернандо в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву влади, передає РБК.

Читайте такожУ Греції розбився військовий вертоліт

За даними агентства, в кабіні вертольота перебували чотири людини. В результаті аварії вони отримали поранення. При цьому ніхто з людей на землі не постраждав, зазначає агентство.

Місцевий телеканал Fox 11 опублікував відео з місця аварії. Причини інциденту поки невідомі. Влада проводить розслідування, додало AP.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Португалії зазнав аварії вертоліт, який гасив лісові пожежі.