У Лос-Анджелесі гелікоптер упав на вулицю
03:17, 22 липня 2017Світ
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Пасажири, що знаходилися на борту, отримали поранення, ніхто з людей на землі не постраждав.
Вертоліт Robinson R44, ілюстрація / фото Adrian Pingstone/wikipedia.org
Вертоліт Robinson R44 впав на вулицю Сан-Фернандо в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву влади, передає РБК.
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За даними агентства, в кабіні вертольота перебували чотири людини. В результаті аварії вони отримали поранення. При цьому ніхто з людей на землі не постраждав, зазначає агентство.
Місцевий телеканал Fox 11 опублікував відео з місця аварії. Причини інциденту поки невідомі. Влада проводить розслідування, додало AP.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Португалії зазнав аварії вертоліт, який гасив лісові пожежі.
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