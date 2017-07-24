Дівчинка, оштрафована в Лондоні за лимонад, отримала десятки пропозицій про роботу

П'ятирічна дівчинка, яку оштрафували на 150 фунтів за продаж лимонаду гостям фестивалю в Англії, отримала десятки пропозицій про встановлення лотка з продажу напою на інших майданчиках.

Кілька днів тому Андре Спайсер, професор бізнес-школи, дозволив своїй доньці поставити імпровізований ларьок з продажу прохолодних напоїв відвідувачам фестивалю Lovebox в східному Лондоні.

Незабаром до дівчинки підійшли четверо поліцейських, які заявили, що у дитини немає ліцензії на торгівлю, і виписали штраф.

З тих пір районна рада Тауер-Хамлетс принесла дівчинці вибачення і скасувала штраф.

За словами Спайсера, його донька вже отримала пропозиції про встановлення лотка з продажу лимонаду на фестивалях і на ринку Боро в лондонському районі Саутворк.

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Родина дівчинки написала в Twitter: "Ми були вражені теплою реакцією людей з усього світу. Десятки фестивалів, ринків і представники бізнесу запропонували нам встановити у них наш лоток. Ми сподіваємося, що вони поширять цю пропозицію і на тих, хто готовий взяти участь".

На цей запис відгукнувся знаменитий лондонський ринок Боро маркет, прокоментувавши в "Твіттері": "насправді, не хотіла б ваша дочка продавати лимонад в Боро-маркеті? Ми б цього дуже хотіли".

Інший фестивальний майданчик також запросила родину продавати лимонад на своєму серпневому заході в Кенті.

Спайсер розповів, що його донька розплакалась після того, як співробітники правоохоронних органів почали пояснювати, що вона не має ліцензії на торгівлю

"Моя донька вчепилася в мене і кричала: таточку, таточку, я зробила щось жахливе. Адже їй всього п'ять років", - сказав Спайсер.

Поліцейські виписали штраф в 150 фунтів, після чого батько і донька зібрали свої речі і поїхали додому.

"Нам дуже шкода, що так вийшло. Ми очікуємо, що співробітники правоохоронних органів будуть керуватися здоровим глуздом і використовувати свої повноваження розумно", - заявив представник ради лондонського боро Тауер-Хамлетс.