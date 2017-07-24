Помер кіт, який був мером містечка на Алясці майже 20 років (відео)

На Алясці помер кіт Стаббс, який був мером міста Талкітна. Кота-мера не стало у віці 20 років.

Місто Талкітна з населенням 900 осіб обрало мером кошеня у 1998 році, оскільки жоден кандидат-людина виборців не вразив. Офіс кота-мера розташовувався при місцевому супермаркеті. Рейтинг Стаббса був незмінно високим протягом 20 років.

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У 2013 році кот-мер пережив напад місцевої собаки. Стан його здоров'я значно погіршився. З 2016 року кіт не з'являвся на публіці. Мешканці містечка називають Стаббса найкращим мером в історії, оскільки «він не підвищував податки і не втручався в бізнес».