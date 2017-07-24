В Австрії загорілося круїзне судно (фото)
18:56, 24 липня 2017Світ
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Близько 200 осіб були врятовані з борту, вісім осіб постраждали.
В Австрії в окрузі Мельк на річковому круїзному судні, що пливе по Дунаю, сталася пожежа. Про це повідомляє ORF.
Рятувальники евакуювали на берег близько 200 осіб, вісім осіб постраждали.
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