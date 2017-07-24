На Прикарпатті приватний літак перекинувся при аварійній посадці, постраждало троє людей

На Прикарпатті під час аварійної посадки літака отримали травми пілот і два пасажири. Це сталося вдень 22 липня, повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції у Івано-Франківській області в Facebook.

Правоохоронці, які прибули на місце, з'ясували, що на борту приватного повітряного судна "Cessna 182P", крім пілота, перебували четверо пасажирів, жителів місцевих сіл.

Читайте такожУ Чернівцях через задимлення в електричці люди вистрибували з вікон (фото)

"Під час польоту над містом Коломия та ближнім селом Корнич через технічні несправності пілот, 1954 р., житель Тернопільської області, вирішив здійснити посадку на пасовищі в селі Корнич. При посадці на трав'янисту поверхню передня стійка шасі з'їхала в канаву, з-за чого літак перекинувся", - йдеться в повідомленні.

В результаті аварії пасажир, житель села П'ядики, з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої травми живота, і пілот - з забоями грудної клітки і рани губи - госпіталізовано в Коломийську ЦРЛ, ще один пасажир отримав перелом кісток носа, після надання медичної допомоги його відпустили

У поліції зазначили, що дозвільних документів на керування літаком пілот не надав.

За фактом події почато досудове розслідування за ч. 1 ст. 281 (порушення правил повітряних польотів) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, неадекватний пасажир літака, що летів у Лондон, намагався відкрити двері в польоті.