Малюнок Трампа продадуть з аукціону

Аукційний дім Nate D. Sanders Auctions виставив на торги малюнок президента США Дональда Трампа, зроблений ним у 2005 році на благодійному заході, повідомляє The Hill.

Читайте такожТвіти Трампа зачитали голосом Голума із "Володаря кілець" (відео)

На малюнку присутні обриси Нью-Йорка, у центрі композиції розташований хмарочос Trump Tower. Також на ньому присутній підпис президента США, зроблений маркером золотого кольору.

Стартова ціна лоту становить дев'ять тисяч доларів. Торги пройдуть у четвер, 27 липня.