Малюнок Трампа продадуть з аукціону
02:06, 25 липня 2017Світ
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Стартова ціна лоту становить дев'ять тисяч доларів.
Трамп намалював малюнок у 2005 році на благодійному заході / фото natedsanders.com
Аукційний дім Nate D. Sanders Auctions виставив на торги малюнок президента США Дональда Трампа, зроблений ним у 2005 році на благодійному заході, повідомляє The Hill.
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На малюнку присутні обриси Нью-Йорка, у центрі композиції розташований хмарочос Trump Tower. Також на ньому присутній підпис президента США, зроблений маркером золотого кольору.
Стартова ціна лоту становить дев'ять тисяч доларів. Торги пройдуть у четвер, 27 липня.
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