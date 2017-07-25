У США розсекретили документи у справі про вбивство Кеннеді

Національний архів США 24 липня почав публікацію документів, що мають відношення до вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді, йдеться на сайті відомства, передає РБК. На даний момент доступними є понад 3,8 тис. Документів ФБР і ЦРУ.

У числі оприлюднених матеріалів - 17 аудіофайлів із інтерв'ю агента КДБ Юрія Носенка, який втік до США у січні 1964 року, вже після вбивства Кеннеді.

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"Носенко стверджував, що під час перебування агентом КДБ він вів справу Лі Харві Освальда, коли той проживав в СРСР", - йдеться на сайті архіву. Уточнюється, що інтерв'ю з Носенком було записано в січні, лютому і липні 1964 року.

Викладена частина документів - лише перша порція матеріалів, пов'язаних із вбивством Кеннеді, що планувалася до публікації. Документи були зібрані відповідно до закону (The President John F. Kennedy Assassination Records Collection Act), який був прийнятий конгресом США в 1992 році. Даний закон зобов'язував всі державні установи збирати і передавати матеріали, так і чи інакше пов'язані з вбивством 35-го президента, в Національний архів США.

Повідомляється також, що понад 400 з оприлюднених документів раніше були повністю засекречені, ще близько 3,3 тис. - раніше публікувалися частинами у відредагованому вигляді.

35-й президент США Джон Кеннеді був убитий пострілом в голову 22 листопада 1963 року в Далласі, коли їхав зі своєю дружиною Жаклін по Елм-Стріт. Спеціальна комісія, що розслідувала злочин, прийшла до висновку, що вбивство було скоєно злочинцем-одинаком Лі Харві Освальдом. Однак офіційна версія була поставлена багатьма американцями під сумнів.