Іракське ТБ і сирійські правозахисники підтвердили смерть лідера ісламістів Багдаді

Іракський супутниковий телеканал Alsumaria і сирійська правозахисна організація Syrian Observatory for Human Rights повідомила, що смерть лідера терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) Абу Бакра аль-Багдаді підтверджується, передає meduza.io.

Читайте такожМіноборони Росії похвалилось можливим знищенням ватажка ІДAlsumaria повідомила підтверджуючу інформацію про смерть аль-Багдаді з посиланням на неназване джерело в іракській провінції Ніневія. За даними телеканалу, терористи ІД самі оголосили, що лідер угруповання мертвий, і пообіцяли незабаром призначити наступника аль-Багдаді, проте його ім'я не розкривається.

Syrian Observatory for Human Rights стверджує, що їй вдалося підтвердити інформацію про смерть аль-Багдаді. Правозахисники назвали інформацію про його смерть «підтвердженою».

Агентство Amaq, яке зазвичай поширює заяви від імені «Ісламської держави», не повідомляло про смерть лідера угруповання.