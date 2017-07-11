Іракське ТБ і сирійські правозахисники підтвердили смерть лідера ісламістів Багдаді

15:35, 11 липня 2017
Світ
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Терористи ІД самі оголосили, що їхній лідер убитий, і тепер визначаються з його наступником.

REUTERS

Іракський супутниковий телеканал Alsumaria і сирійська правозахисна організація Syrian Observatory for Human Rights повідомила, що смерть лідера терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) Абу Бакра аль-Багдаді підтверджується, передає meduza.io.

Читайте такожМіноборони Росії похвалилось можливим знищенням ватажка ІДAlsumaria повідомила підтверджуючу інформацію про смерть аль-Багдаді з посиланням на неназване джерело в іракській провінції Ніневія. За даними телеканалу, терористи ІД самі оголосили, що лідер угруповання мертвий, і пообіцяли незабаром призначити наступника аль-Багдаді, проте його ім'я не розкривається.

Syrian Observatory for Human Rights стверджує, що їй вдалося підтвердити інформацію про смерть аль-Багдаді. Правозахисники назвали інформацію про його смерть «підтвердженою».

Агентство Amaq, яке зазвичай поширює заяви від імені «Ісламської держави», не повідомляло про смерть лідера угруповання.

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Теги: #лідер ІД Багдаді#смерть лідера ІД