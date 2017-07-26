Диво природи: біолюмінесцентні пляжі, які світяться уночі (відео)
15:46, 26 липня 2017Світ
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За словами вчених, мерехтіння є ознакою стресу для мікроорганізмів.
Біолюмінесцентний пляж / скріншот УНІАН
Унікальне природнє явище – біолюмінесценція пляжів – має просте наукове пояснення. Прибережні зони світяться, тому що у воді знаходяться особливі види мікроводоростей, які під час подразнення випромінюють світло.
За словами вчених, мерехтіння є ознакою стресу для мікроорганізмів від контактів з водою, піском та іншими об’єктами. Купання у такій воді викликає дискомфорт, тому переважно яскраво-бірюзові пляжі залишаються безлюдними.
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Біолюмінесцентні пляжі є на Мальдівах, в Пуерто-Рико, Ямайці, Бельгії, Австралії, Німеччині.
Диво природи: біолюмінесцентні пляжі, які світяться уночі
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