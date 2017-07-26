У Пуерто-Рико винайшли електромоторну дошку для серфінгу, яка літає над водою (відео)
11:00, 26 липня 2017Наука та IT
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Пристрій можна використовувати, коли хочеться покататися на серфі, але немає хвиль.
Електромоторна дошка для серфінгу / скріншот УНІАН
З'явилася нова розвага для любителів водних видів спорту - електромоторна дошка для серфінгу, яка літає над водою. Пристрій винайшли у Пуерто-Рико.
Дошка з мотором може досягати максимальної швидкості 40 км/год. Вона працює за допомогою батареї, яка тримає майже годину.
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Електродошка використовує технологію підводних крил, які виштовхують її на поверхню. За словами винахідників, кататися на електродошці настільки просто, що її можуть опанувати навіть новачки. Вартість пристрою – $12 тисяч.
У Пуерто-Ріко винайшли электромоторную дошку для серфінгу, яка ширяє над водою
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