У 2008 році в Польщі затримали утричі більше українців-нелегалів

Польська прикордонна служба в минулому році затримала близько 3 тисячі громадян України, які нелегально намагались в’їхати до Польщі та знаходились в країні без відповідних документів, що майже утричі більше показників 2007 року.

Про це свідчать дані статистики прикордонної служби Польщі, якими володіє УНІАН.

За даними польських прикордонників, українці становили 50% від загальної кількості затриманих в минулому році іноземців за спробу нелегального в’їзду чи нелегальне перебування в країні.

При цьому, кількість затриманих українців в понад 6 разів перевищує кількість затриманих громадян Словаччини, котрі займають друге після України місце за кількістю затриманих (близько 450).

Польські прикордонники в минулому році затримали близько 300 росіян, майже 270 молдаван, близько 250 білорусів, понад 200 литовців, близько 200 в’єтнамців, більше 150 чеченців та трохи більше 100 чехів.

Громадян інших країн (із ста в списку) затримали від 1 до кількох десятків.

За даними статиститики, понад 2,3 тисяч українців було затримано в пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, що майже в 5 разів більше показників 2007 року.

За даними прикордонників, українців у більшості випадків затримують в пунктах пропуску у разі, якщо вони не мають відповідних документів або намагаються попасти до Польщі з фальшивими паперами.

Решту затримали в польсько-німецькому прикордонні (близько 300) та польсько-чеському (майже 140) та в самій Польщі (80).

Як повідомляв УНІАН, пасажиропотік на польсько-українському кордоні в минулому році скоротився на 15% до близько 16 млн чоловік.

При цьому, кількість українців, які відвідували Польщу, скротився майже на 50% до 5 млн, а поляків, які їздили в Україну, зріс на майже 20% до 11 млн. чоловік.

Доля руху на польсько-українському кордоні в загальному пасажиропотоку кордону Євросоюзу, в який Польща входить з 2004 року, в минулому році виросла до понад 45% з 37% в 2007 році.

Довідка УНІАН. Польща з кінця 2007 року входить до шенгенської зони й видає візи іноземцям за єдиними правилами об’єднання.

Поляки ввели візовий режим для українців восени 2003 року напередодні вступу країни до Європейського союзу в травні 2004 року, але видавали їх безкоштовно.

У 2007 році польська прикордонна служба затримала близько 1 тисячі українців за спробу нелегального в’їзду до Польщі та нелегальне перебування в країні, що було на 17% менше показників 2006 року.

У 2007 та 2006 роках доля затриманих українців серед усіх іноземнців складала 30%.