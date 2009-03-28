Генсек ООН обіцяє рекомендації щодо... назви місії на Кавказі
Зараз питання обговорюється
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун вважає, що до 15 травня будуть вироблені рекомендації щодо найменування Місії ООН, яка здійснює спостереження за ситуацією між Грузією і Абхазією, що від`єдналася від неї. "Що стосується найменування місії ООН, це, я сподіваюся, мають визначити члени Ради Безпеки", - сказав Пан Гі Мун. Він нагадав, що в лютому СБ ООН попросив його до 15 травня дати рекомендації з цього питання, і зараз генсек обговорює це питання із зацікавленими сторонами. "Наш спецпредставник по Грузії Йохан Вербеке працюватиме тісніше із зацікавленими сторонами, включаючи Російську Федерацію. Я обговорював це з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, і щиро вірю, що ООН також вноситиме внесок до подальшого женевського процесу, щоб принести мир і стабільність в регіон", - сказав Пан Гі Мун.
Після визнання Росією незалежності Абхазії і Південної Осетії Москва і Сухумі заявили, що місія ООН в Закавказзі, штаб якої розташований в абхазькій столиці, в її нинішньому вигляді більше не може іменуватися "Місією ООН в Грузії". Рада Безпеки ООН 13 лютого одноголосно прийняла резолюцію 1866, що продовжила мандат ООНівської присутності в регіоні Грузії і Абхазії на чотири місяці, до 15 червня 2009 року.