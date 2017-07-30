Стрілянина в нічному клубі Німеччини: нападник помер у лікарні (фото, відео)

У місті Констанц на півдні Німеччини на дискотеці в ніч на неділю, 30 липня, сталася стрілянина. 34-річний громадянин Іраку застрелив людину, згодом він поранив поліцейського, але сам дістав смертельне поранення і пізніше помер у лікарні. Про це повідомляє DW.

Мотиви нападника залишаються невідомим. Ще троє осіб на дискотеці дістали поранення, однак не відомо, наскільки тяжке. Життю пораненого поліцейського нічого не загрожує.

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Як повідомляв УНІАН, українців серед постраждалих внаслідок стрілянини у Німеччині немає.