Українців серед постраждалих внаслідок стрілянини у Німеччині немає – МЗС

Серед постраждалих внаслідок стрілянини у німецькому місті Констанц громадян України немає.

Про це повідомляє Консульська служба Міністерства закордонних справ у Twitter.

«За інформацією поліції м. Констанц (Баден-Вюртемберг), серед постраждалих внаслідок стрілянини громадян України немає», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на неділю, 30 липня, у нічному клубі Grey німецького міста Констанц чоловік відкрив вогонь близько 05.30 за київським часом, вбивши одну людину - охоронця, який намагався зупинити нападника. Троє людей отримали серйозні поранення, згодом стрільця застрелила вогнем у відповідь поліція.