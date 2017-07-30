США провели нове випробування системи ПРО THAAD на Алясці
В рамках нинішнього випробування над Тихим океаном з військово-транспортного літака C-17 була запущена мішень, яка представляла собою балістичну ракету середньої дальності.
Збройні сили США провели нове успішне випробування системи ПРО ТВД (протиракетної оборони на театрі військових дій) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Як повідомляє ТАСС, у рамках нинішнього випробування над Тихим океаном з військово-транспортного літака C-17 була запущена мішень, яка представляла собою балістичну ракету середньої дальності.
Це було 15-те за рахунком такого роду випробування комплексу THAAD (за період з 2005 року). Система THAAD, яка перебувала на острові Кадьяк (штат Аляска), знайшла ціль і здійснила її супровід, а також перехоплення. Як повідомляється, розрахунок комплексу THAAD, який брав участь у випробуванні, не знав дійсний час запуску ракети-мішені.
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"Ми не тільки успішно перехопили ціль, а й зібрали дані, які допоможуть удосконалити систему THAAD, наші можливості в області моделювання та імітації [бойових умов] і нашу здатність випереджати загрозу, що розвивається", - сказав директор Агентства з ПРО генерал-лейтенант Сем Грівз.
Система ПРО ТВД THAAD призначена для перехоплення головних частин балістичних ракет на завершальному етапі середньої ділянки траєкторії польоту і при підльоті до цілі. Вона покликана забезпечити захист військ США та їхніх союзників, а також міст і важливих об'єктів від балістичних ракет як малої дальності, так і стратегічних. Батарею THAAD США розміщують у Республіці Корея.
Як повідомляв УНІАН, КНДР заявила про другий успішний запуск балістичної ракети. Лідер КНДР також підкреслив, що ядерна програма КНДР не може бути замінена або згорнута.