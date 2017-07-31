В Індії затримали судно, що перевозило півтори тонни героїну

В Індії затримала судно, на борту якого знаходилося близько 1,5 тонни героїну вартістю приблизно 545 мільйонів доларів. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що судно було затримано біля берегів західного штату Гуджарат, воно йшло під панамським прапором. Судно прямувало з Дубай до міста Аланг, яке відоме тим, що на його узбережжі знищують старі кораблі.

Читайте такожВ аеропорту Шанхаю вилучили валізи, зроблені з кокаїну

Зазначається, що вилучений героїн вважається найбільшою одиничною партією наркотиків, вилученою на даний момент.

Вісім членів екіпажу цього судна, які виявилися індійцями, були затримані, ведеться розслідування.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Франції на пляж комуни Мімізан винесло понад півтори тонни кокаїну. Вантаж змило у воду після того, як наркоторговці, які йшли вздовж берега на двох гумових човнах перекинулись.