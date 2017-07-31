Людина VS Тварина: топ-5 змагань і що з цього вийшло (відео)

Люди змагаються з тваринами з різних причин: одних приваблюють гроші, інші хочуть уваги, треті люблять ефектні шоу. А багатьма керує бажання перевірити, наскільки великі людські можливості.

Наприклад, найтитулованіший олімпійський чемпіон всіх часів, американський плавець Майкл Фелпс проплив стометрівку наввипередки з великою білою акулою, але тварина обігнала спортсмена. Не допоміг йому навіть плавець, який він використовував, щоб пливти швидше.

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Зірка американського футболу Денніс Норткатт під час одного з телевізійних шоу влаштував забіг зі страусом, якого легко випередив.

Один з найшвидших гравців регбі Брайан Хабана кинув виклик найпруткішій істоті на суші - гепарду і програв, однак хижак обігнав його вже на фініші.

Чорношкірий легкоатлет із США Джессі Оуенс у 1930-х роках влаштовував змагання з конями. Люди робили ставки, і багато разів спортсмен вигравав, хоч і хитрував - часто коні лякалися звуку стартового пістолета і бігли повільніше.

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Чотириразовий чемпіон світу і 17-разовий чемпіон Європи Філіппо Маньїні змагався проти пари дельфінів. Італієць повинен був пропливти тільки одну довжину басейну, а тварини - туди-назад, але все одно шанси були нерівні.

УНІАН пропонує подивитися топ-5 поєдинків людини та тварини.