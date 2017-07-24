Фелпс програв білій акулі в запливі на 100 метрів (відео)
10:27, 24 липня 2017Світ
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32-річний плавець подолав стометрівку за 38.1 секунди, акулі потрібно було рівно на дві секунди менше.
Олімпійський чемпіон із плавання Майкл Фелпс позмагався із білою акулою
Єдиний в історії спорту 23-разовий олімпійський чемпіон, плавець Майкл Фелпс не зміг «втекти» від білої акули. Про це пише британська Daily Mail.
Спортсмен змагався з хижаком в рамках телешоу для телеканалу Discovery. Втім, Фелпсу нічого не загрожувало — його «суперник» був лише комп'ютерною симуляцією.
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В результаті, 32-річний плавець в моноласті подолав стометрівку за 38.1 секунди, акулі потрібно рівно на дві секунди менше.
Фелпс брав участь в Олімпіадах 2000, 2004, 2008, 2012 та 2016 років. На Олімпіаді в Бразилії спортсмен оголосив про закінчення кар'єри.
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