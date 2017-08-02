Молдова оголосила віце-прем'єра Росії персоною нон ґрата

Уряд Молдови оголосив персоною нон ґрата віце-прем'єра Росії Дмитра Рогозіна. Про це повідомляє пропагандистської "РІА Новости".

"Пропоную зробити віце-прем'єра РФ Дмитра Рогозіна персона нон ґрата в Молдові й заборонити йому перетинати територію нашої країни", — заявив на засіданні голова МЗС республіки Андрій Галбур.

Рішення підтримали більшість членів кабміну.

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Як повідомляв УНІАН, візит віце-прем'єра РФ Дмитра Рогозіна у Молдову виявився зірваним через відмову Румунії пропустити рейсовий літак з російською делегацією. Лайнер здійснив посадку в Мінську, після чого заступник голови російського уряду вирушив до Москви.

Представник МЗС Румунії підтвердив, що літаку, в якому перебував віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін, не було дано дозволу на політ у повітряному просторі країни.

Реакція Рогозіна на дії Бухареста не змусила себе чекати. "Румунська влада піддала небезпеці життя пасажирів рейсового літака S7, жінок і дітей. Палива вистачило до Мінська. Чекайте відповіді, гади", - написав він у Twitter.