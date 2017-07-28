Румунія не пропустила літак з російським віце-прем'єром Рогозіним, він порадив "гадам чекати відповіді"

Візит віце-прем'єра РФ Дмитра Рогозіна у Молдову в п'ятницю виявився зірваним через відмову Румунії пропустити рейсовий літак з російською делегацією. Лайнер здійснив посадку в Мінську, після чого заступник голови російського уряду вирушив до Москви. Про це повідомляє ТАСС.

Російський віце-прем'єр прямував до Кишинева, щоб провести переговори з президентом Молдови Ігорем Додоном за його особистим запрошенням. На наступний день разом з главою Молдови він планував відправитися в Бендери, де повинні відбудуться заходи з нагоди 25-річчя миротворчої операції на Дністрі.

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Представник МЗС Румунії підтвердив, що літаку, в якому знаходився віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін, не було дано дозволу на політ у повітряному просторі країни. "Ми підтверджуємо, що Румунія не була згодна з цим (з прольотом літака з російським представником - прим. ред.)", - сказав дипломат, відмовившись пояснити причини відмови.

S7 Airlines flight #S7157 from Moscow to Chisinau, Moldova is holding near Romanian border.https://t.co/ZLli1Zndt2pic.twitter.com/N97ZkHKPJx — Flightradar24 (@flightradar24) July 28, 2017

Реакція Рогозіна на дії Бухареста не змусила себе чекати. "Румунська влада піддала небезпеці життя пасажирів рейсового літака S7, жінок і дітей. Палива вистачило до Мінська. Чекайте відповіді, гади", - написав він у Twitter.

Румунські влади піддали небезпеці життя пасажирів рейсового літака S7, жінок і дітей. Палива вистачило до Мінська. Чекайте відповіді, гади https://t.co/FC1C0wmBHp — Дмитро Рогозін (@Rogozin) July 28, 2017

Рогозін підкреслив, що ще в п'ятницю вранці молдавський лідер Ігор Додон промовив всі деталі візиту з послом Росії. "По суті справи, це ще й демарш на адресу молдавського президента", - сказав Рогозін.

Як відомо, раніше парламентарії Молдови закликали Росію завершити виведення військ і боєприпасів з території Придністров'я. Однак, проросійський президент Молдови засудив заяву парламенту про війська в Придністров'ї.