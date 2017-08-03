Уряд Японії в повному складі пішов у відставку

Японський уряд у повному складі подав у відставку перед перестановками в кабміні країни, які почав проводити голова уряду, прем'єр-міністр Сіндзо Абе, повідомляють РИА Новости.

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Заяви від усіх членів уряду Японії були подані на екстреному засіданні кабміну. Абе прийняв заяви.

У найближчі години буде оголошений новий склад кабміну, окремі імена нових голів відомств відомі вже зараз.

Міністром у справах Окінави та Північних територій (так в країні називають південні острови Курильської гряди) призначений Тэцума Есакі. Міністром оборони країни став Іцунорі Онодеру, він раніше вже обіймав цю посаду.

Міністр економіки, торгівлі і промисловості Японії Хиросиге Секо, відповідає також за економічне співробітництво з Росією, зберіг свій пост. Главою МЗС Японії став Таро Коно, раніше він виконував обов'язки глави міністерства з адміністративним реформам.