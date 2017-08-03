У Токіо загорівся найбільший в світі рибний ринок (фото, відео)

На найбільшому в світі рибному ринку Цукідзі в Токіо в четвер сталася пожежа. Ринок є одним з найпопулярніших туристичних об'єктів японської столиці. Про це повідомляє Reuters.

Пожежа почалася близько п'яти годин вечора за місцевим часом. На місце подій прибули 44 пожежні машини, однак гасіння вогню ускладнюється вузькими вулицями і тісно розташованими будинками. На боротьбу зі стихією були направлені десятки токійських пожежників.

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За наявними даними, полум'я охопило площу в 600 квадратних метрів, вогонь знищив кілька торгових точок і складів. Інформація про потерпілих не надходила.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Роттердамі сталася пожежа на найбільшому нафтопереробному заводі Європи. Займання сталося на високовольтній підстанції на території НПЗ, в результаті чого весь завод опинився без світла.