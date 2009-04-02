Президент Польщі минулого року заробив близько 85 тис. доларів

Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ у минулому році заробив близько 85 тис. дол. (За нинішнім курсом до оподаткування. Ставка податку при таких доходах - 30%).

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненій Л.КАЧИНСЬКИМ декларації про майно та заощадження, якими він володів станом на кінець 2008 року.

Інших доходів, крім зарплати, Президент Польщі в минулому році не мав.

Згідно з декларацією Президента, Л.КАЧИНСЬКИЙ має заощадження в сумі 280 тис. злотих (близько 80 тис. дол. за нинішнім курсом), 2 тис. євро, 2,5 тис. доларів та 200 фунтів.

Крім цього, йому належить 1/6 частина 110-метрового будинку у столичній Варшаві, яку він отримав в спадок від батька.

У столиці Польщі Л.КАЧИНСЬКОМУ також належить дві третини 128-метрової квартири, 1/3 якого належить його дружині.

Згідно з декларацією, польський Президент має кредит в банку на суму близько 1 млн. злотих (близько 300 тис. дол. за нинішнім курсом), який він взяв в державному банку PKO PB разом зі своєю дочкою, зятем та батьками зятя.

Главі Польської держави та його родичам залишилось сплатити 165 тис. дол. цього кредиту.

Президент, якому в червні цього року виповниться 60 років, не має власного автомобілю, акцій, коштовностей, цінних картин чи інших мистецьких цінностей вартістю більше 3 тис. дол.

Прес-служба польського Президента зауважила, що Л.КАЧИНСЬКИЙ, згідно з чинним законодавством, не був зобов’язаний оприлюднювати цю декларацію.

Як повідомляв УНІАН, загальний дохід 55-річного Президента України Віктора ЮЩЕНКА в минулому році, згідно з поданою ним декларацією, склав майже 130 тис. дол. (за нинішнім курсом Нацбанку).

Понад 60 тис. доларів від загального доходу склала зарплата, а решта - доходи від дивідендів та акцій.

У декларації не уточнено, чи це доходи до чи після оподаткування.

В.ЮЩЕНКО також є власником земельних ділянок загальною площею понад 130 тис. кв. м., житлового будинку площею 656,7 кв. м. та квартири площею 371,9 кв. м.

Крім цього, український Президент має на рахунках в банках майже 400 тис. дол.

Український президент також має є легковий автомобіль ЗАЗ-965А та мотоцикл HARL.DAV.

Довідка УНІАН. Середня зарплата в Польщі в минулому році (за нинішнім курсом) склала близько 900 дол. при мінімальній зарплатні – 320 дол.

В Україні за цей же період середня зарплата склала 230 дол. при мінімальній – близько 70 доларів (за нинішнім курсом Нацбанку).

За даними CIA World Fact Book, польський ВВП в минулому році склав майже 570 млрд. доларів в порівнянні з близько 200 млрд. доларів ВВП України.

38-мільйонна Польща займає 18-те місце в світі за номінальним розміром ВВП, в той час як 46-мільйонна Україна 43-тє місце серед 190 країн, включених в рейтинг.