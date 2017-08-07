США і Південна Корея мають намір посилити тиск на КНДР

Прем’єр-міністр Південної Кореї Мун Чже Ін і президент США Дональд Трамп погодися посилювати тиск і санкції проти Північної Кореї через посилення Пхеньяном ядерного арсеналу. Про це сторони домовилися 7 серпня під час годинної телефонної розмови, як повідомляє "Радіо свобода".

Сторони заявили, що продовжуватимуть кооперацію щодо стримування Пхеньяна, зокрема перед спільними військовими навчаннями, запланованими на серпень, повідомив речник південнокорейського прем’єра.

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У заяві Білого дому мовиться, що обидва лідери підтвердили, що північна Корея створює пряму загрозу для багатьох країн у світі.

Рада Безпеки ООН 5 серпня одноголосно ухвалила резолюцію про посилення санкції проти Північної Кореї.

Розроблена США резолюція передбачає заборону на експорт вугілля, чорних металів, свинцю і морепродуктів з Північної Кореї, що скоротить експортні надходження Пхеньяна, які становлять 3 мільярди доларів, на мільярд.

Вашингтон домагався посилення санкцій проти Північної Кореї після запуску нею двох міжконтинентальних балістичних ракет у липні.

28 липня КНДР здійснила черговий тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети і заявила, що тепер її ракети з ядерною зброєю здатні досягати материкової частини Сполучених Штатів.