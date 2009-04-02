Собака Путіна наївся того, що йому «не можна», із тарілок єдиноросів

Чотирилапий друг російського прем`єр-міністра Володимира Путіна лабрадор Коні з`їла частування, приготоване для соратників свого хазяїна, пише TabloIDз посиланням на "Reuters".

У середу члени партії "Єдина Росія" були запрошені до підмосковної резиденції свого лідера, щоб поговорити про нові способи боротьби з кризою.

Звісно для Путіна та його соратників було наготовлено частування. Однак зустріч затягнулася і цим скористався пес.

Коні встигла прокрастися до кімнати на другому поверсі будинку, де на політиків чекала їжа та напої. Там вона добряче поласувала смачними стравами.

Незабаром охоронці та офіціанти виявили безлад на столах. Одразу ж підозра за скоєне впала на чотирилапого мешканця резиденції. А Коні у той час облизувалася та спускалася на перший поверх.

Пізніше представник Путіна підтвердив, що пес дійсно похазяйнував у тарілках партійців. "Так, було таке. Коні з`їла там печиво і мармелад. А їй же не можна", - додав чоловік з оточення російського прем`єр-міністра.