Хотів проводити більше часу із дочкою: у Британії ув’язнили чоловіка за "мінування" школи його чада

У Британії чоловік отримав 14 місяців ув’язнення за фальшиві повідомлення про замінування початкової школи, де навчається його донька, пише The Times.

Минулого року 25-річний чоловік зателефонував до поліції та повідомив, що поблизу школи, де навчається його донька, залишені невідомі пристрої. Тоді понад 320 школярів та 45 співробітників освітнього закладу були евакуйовані.

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Через чотири дня татусь знову повідомив про бомбу, а пізніше третій виклик, коли школа відкрилася після різдвяних свят.

Чоловіка засудили 7 серпня. У суді 25-річний Барнс заявив, що робив фальшиві виклики, бо хотів "провести більше часу з дочкою".