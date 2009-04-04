Грузія продала громадянину Туреччини три... потоплених військових судна

Міністерство економічного розвитку Грузії за 61 тис. дол. продало з аукціону три кораблі Військово-Морських сил Грузії, які були затоплені російськими військами біля порту Поті в серпні минулого року.

Про це повідомляє агентство «Новини-Грузія» з посиланням на Міністерство економічного розвитку Грузії.

Власником майна стала фізична особа - громадянин Туреччини Джем АЇДЕМІР, який згідно з умовами аукціону зобов`язаний упродовж трьох місяців витягнути з води затонулі плаваючі засоби і вивезти їх з морської акваторії Поті.

Початкова стартова ціна всіх трьох кораблів - «Тбілісі», «Діоскурія» і «Цхалтубо» - становила 10 доларів. На участь в аукціоні було подано 15 заявок.