Зіткнення поїздів в Єгипті: кількість загиблих збільшилася до 49

В результаті зіткнення поїздів поблизу єгипетській Олександрії загинули 49 людей. Про це повідомило єгипетське державне телебачення в суботу, передає Sky News.

Також повідомляється про щонайменше, 179 поранених. Раніше міністерство охорони здоров'я призводило інформацію про 41 загиблого.

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Як повідомляв УНІАН, вчора в Єгипті зіткнулися два пасажирських потяги. Громадян України серед постраждалих в аварії немає.