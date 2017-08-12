У Польщі перекинувся автобус, 28 осіб постраждали

У Польщі автобус лоукост-перевізника Polski Bus, що прямував з Варшави до Жешува потрапив у ДТП. Про це повідомляє Європравда з посиланням на RMF24.

Автобус потрапив в аварію біля міста Тарнобжег, спочатку зачепив ліхтар, виїхав у кювет і перекинувся на бік.

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Всього в салоні автобуса подорожували 85 людей, 28 отримали поранення. На місце події невдовзі прибули 15 карет швидкої допомоги і рятувальний вертоліт. Сім поранених у тяжкому стані.

Що стало причиною аварії поки невідомо. Поліція вже встановила, що водій був тверезий. Пасажири розповідають, що перед ДТП чули гучний звук з тої сторони автобуса, на якій вночі водій замінював продірявлене колесо.

Раніше на Прикарпатті поїзд протаранив легковик, четверо людей загинули.