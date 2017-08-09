На Прикарпатті поїзд протаранив легковик: четверо людей загинули

На Прикарпатті сьогодні вранці потяг сполученням «Київ-Ворохта» протаранив легковий автомобіль «ВАЗ», внаслідок чого четверо людей загинули, з них двоє - діти. Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківської області, ДТП сталась в Галицькому районі неподалік селища Більшівці близько 8.30 ранку.

Потяг протаранив автомобіль, який виїхав на колії через необережність водія. У поліції зауважили, що ДТП сталася через порушення правил перетину залізничного переїзду.

За попередніми даними, загинули четверо людей, з них двоє - діти. На місці події працює слідчо-оперативна група. Розпочато слідство.

Як повідомляв УНІАН, у Київській області швидкісний потяг протаранив автомобіль. Поліція відкрила кримінальне провадження.