Обама і Саркозі розійшлися в позиціях щодо членства Туреччини в ЄС

Президент США Барак Обама підтримав прагнення Туреччини вступити в Європейський Союз.

Виступаючи в Празі на зустрічі з лідерами країн ЄС, Обама підкреслив важливість інтеграції Туреччини, великої мусульманської країни, до Європи.

Президент Франції Ніколя Саркозі не погодився з Обамою, знову виступивши проти членства Туреччини в ЄС. Крім того, на думку Саркозі, США не повинні чинити тиск на ЄС в питаннях, що стосуються його розширення.

Радіо Свобода