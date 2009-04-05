Обама і Саркозі розійшлися в позиціях щодо членства Туреччини в ЄС

17:25, 05 квітня 2009
Світ
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США - за "мусульманський прорив"

Президент США Барак Обама підтримав прагнення Туреччини вступити в Європейський Союз.

Виступаючи в Празі на зустрічі з лідерами країн ЄС, Обама підкреслив важливість інтеграції Туреччини, великої мусульманської країни, до Європи.

Президент Франції Ніколя Саркозі не погодився з Обамою, знову виступивши проти членства Туреччини в ЄС. Крім того, на думку Саркозі, США не повинні чинити тиск на ЄС в питаннях, що стосуються його розширення.

Радіо Свобода

 

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