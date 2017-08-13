Іран збільшує фінансування ракетної програми, щоби "протистояти авантюристським діям Америки"

Парламент Ірану схвалив законопроект про збільшення витрат на 520 млн дол. на ракетну програму Тегерану і гвардію у відповідь на нові санкції, введені Сполученими Штатами Америки. Про це повідомляє Reuters з посиланням на державного мовника IRIB.

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Згідно з повідомленням, депутати переважною більшістю схвалили початковий законопроект, щоб "протистояти терористичним і авантюристським діям Америки".

Частину коштів - близько $260 млн - буде виділено на закордонні операції Корпусу вартових Ісламської революції.

Згідно з "іранським планом", уряд та збройні сили Ірану мають розробити стратегію протидії порушенням прав людини США в усьому світі і підтримати іранські органи та окремих осіб, які постраждали від санкцій США.

Законопроект має пройти друге голосування перед тим, як його відправлять на остаточне затвердження і ухвалення.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня президент США підписав закон про введення нових санкцій проти Росії, Ірану і КНДР. Раніше 98 з 100 членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій . Законопроект також був схвалений Палатою представників.