Іран пообіцяв пропорційно відповісти на санкції США

Влада Ірану заявила, що прийняті конгресом США санкції проти країни порушують умови ядерної угоди і пообіцяли вжити у відповідь «адекватні і пропорційні заходи».

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заступника міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі, передає РБК.

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Про те, що санкції США порушують ядерну угоду раніше також заявляв спікер іранського парламенту Алі Ларіджані. Він уточнив, що спеціальна комісія в Тегерані прийшла до висновку, що підготовлений США документ порушує три пункти угоди щодо ядерної програми країни. У зв'язку з цим іранська влада поскаржилися в Раду Безпеки ООН.

Іранське МЗС і Організація по атомній енергетиці повідомили президенту країни Хасану Роухані про порушення з боку США і закликали прийняти у відповідь рішучі, але мудрі заходи. Як зазначало агентство Tasnim, план відповідних акцій складається з 16 пунктів.

Як повідомляв УНІАН, Вашингтон ввів нові санкції проти 18 фізичних і юридичних осіб з Ірану. Відзначається, що нові санкції не пов'язані з ядерною програмою Ірану.

Санкції заморожують активи юридичних і фізичних осіб в США і забороняють американцям мати з ними справу

Водночас, президент Ірану Хасан Роухани назвав нові санкції з боку США, введені проти Тегерана, порушенням міжнародних угод.