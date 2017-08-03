Іран пообіцяв пропорційно відповісти на санкції США
Підготовлений США документ про санкції проти Ірану порушує три пункти угоди щодо ядерної програми країни.
Влада Ірану заявила, що прийняті конгресом США санкції проти країни порушують умови ядерної угоди і пообіцяли вжити у відповідь «адекватні і пропорційні заходи».
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заступника міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі, передає РБК.
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Про те, що санкції США порушують ядерну угоду раніше також заявляв спікер іранського парламенту Алі Ларіджані. Він уточнив, що спеціальна комісія в Тегерані прийшла до висновку, що підготовлений США документ порушує три пункти угоди щодо ядерної програми країни. У зв'язку з цим іранська влада поскаржилися в Раду Безпеки ООН.
Іранське МЗС і Організація по атомній енергетиці повідомили президенту країни Хасану Роухані про порушення з боку США і закликали прийняти у відповідь рішучі, але мудрі заходи. Як зазначало агентство Tasnim, план відповідних акцій складається з 16 пунктів.
Як повідомляв УНІАН, Вашингтон ввів нові санкції проти 18 фізичних і юридичних осіб з Ірану. Відзначається, що нові санкції не пов'язані з ядерною програмою Ірану.
Санкції заморожують активи юридичних і фізичних осіб в США і забороняють американцям мати з ними справу
Водночас, президент Ірану Хасан Роухани назвав нові санкції з боку США, введені проти Тегерана, порушенням міжнародних угод.